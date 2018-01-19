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الحريري استقبل رياشي في حضور خوري
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الثامنة من مساء اليوم في "بيت الوسط" وزير الإعلام ملحم رياشي، في حضور وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
 
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