عبر قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، عن قلق بلاده من تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في باب المندب، مؤكداً تعاون واشنطن مع الرياض لضمان الملاحة في #باب_المندب.



وقال القائد العسكري الأميركي، جوزيف فوتيل، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي إن أنشطة #إيران الخبيثة تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة على الأمد البعيد.



وأوضح فوتيل إن تدخل أميركا في سوريا كان لمحاربة #داعش بعد أن أثبت #النظام_السوري عدم جديته في قتال التنظيم المتطرف.



وأضاف فوتيل أن روسيا تلعب دوراً يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في #سوريا وتقوم بدور كل من "مشعل الحريق ورجل الإطفاء" في نفس الوقت.



وقال "من الناحية الدبلوماسية والعسكرية تلعب #موسكو دور كل من مشعل الحريق ورجل الإطفاء حيث تشعل التوترات بين كل الأطراف في سوريا... ثم تلعب دور المحكم لحل النزاعات في محاولة لتقويض وإضعاف المواقف التفاوضية لكل طرف".