علقت سفيرة ​الولايات المتحدة​ الأميركية في ​الأمم المتحدة​ ​نيكي هايلي​ على "الفشل على محاسبة ​إيران​ على انتهاكات حظر الأسلحة، مشيرة الى أن "​روسيا​ منعت مرارا ​مجلس الأمن​ من العمل ضد نظام الأسد البربري في ​سوريا​. واليوم، تحمي روسيا النظام الراعي للإرهاب في إيران"، لافتة الى أنه "على الرغم من وجود جبل من الأدلة الموثوقة والمستقلة التي تبين أن إيران انتهكت الحظر المفروض على الأسلحة في ​اليمن​، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية، فإن روسيا تمنع المساءلة وتعرض المنطقة بأسرها للخطر".



وأعلنت أنه "إذا كانت روسيا ستستخدم حق الفيتو لمنع الإجراءات ضد السلوك الإيراني الخطير والمزعزع للاستقرار، فإن الولايات المتحدة وشركاؤنا سيحتاجون إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران لا يمكن للروس عرقلتها".