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اتفاق بين بغداد واربيل على استئناف صادرات نفط كركوك
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، ان الحكومة العراقية اتفقت مع السلطات الكردية على استئناف صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي قريباً.


وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي: "هناك اتفاق مع الجانب الكردي لبدء تصدير النفط"، مشيراً الى أن الجانبَيْن اتفقا على "معالجة الخلافات لاحقاً".


واوضح العبادي، من دون أن يذكر تفاصيل، ان المناقشات جارية مع الأكراد والحكومة التركية. ولم يذكر العبادي إطاراً زمنياً محدداً لاستئناف الصادرات.
المصدر : Reuters
 
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