A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ أن "استعادة الدولة لسيادتها على كامل الأراضي هو نضال مُستمر ولن نتعب من المطالبة به"، مشيراً الى أن "همنا لا يزال أن لا يدفع ال​لبنان​يون في ​الخليج​ ثمن المواقف الصادرة عن الدولة أحياناً أو عن بعض الفرقاء الذين بمواقفهم يعرّضون الدولة وحياة اللبنانيين العاملين في الخليج للخطر".



ولفت الجميل في تصريح بعد لقائه الموفد السعودي ​نزار العلولا الى أن "هؤلاء خرجوا من لبنان بسبب السياسات "التعبانة" والأداء الذي حوله علامات استفهام، ولجأوا الى الخليج ليعيشوا حياة كريمة"، مشيراً الى "أننا أكدنا للوفد السعودي أن بعض المواقف الصادرة عن بعض قيادات الدولة لا تعبر عن بقية اللبنانيين، واللبنانيون لا يجب أن يدفعوا ثمن هذه المواقف".



وأضاف: "موضوع ​الجيش​ أساسي وبالنسبة لنا والدعم الذي كان مقرراً للجيش يجب أن يستمر إن كان من قبل الدول الغربية أو ​السعودية​ التي التزمت بدعم كبير للجيش"، مشدداً على أن "هذا الأمر مهم ولا يمكن إلا أن نرحب بكل الدعم الذي تؤمنه المملكة للدولة والجيش للذي هو المؤسسة الشرعية التي تمثل جميع اللبنانيين".

المصدر : الجمهورية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر