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نداء من المشنوق للناخبين في لبنان والخارج.. هذا ما جاء فيه
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
توجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر 'تويتر”، إلى كل الناخبين في لبنان وخارجه، لتذكركم بأنه في 1 آذار تنتهي مهلة تصحيح قوائم الناخبين.

وقال: 'راجعوا الموقع الإلكتروني لمديرية الأحوال الشخصية WWW.DGCS.GOV.LB، أو توجهوا إلى أقرب مختار أو سفارة إذا كنتم في الخارج للتأكد من ورود الإسم صحيحاً على قوائم الناخبين”.

أضاف: 'الإنتخابات حق، فقبل أن تقرروا لمن ستعطون أصواتكم تأكدوا من أنكم ستكونون قادرين على ممارسة هذا الحق”.
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
 
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