توجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر 'تويتر”، إلى كل الناخبين في لبنان وخارجه، لتذكركم بأنه في 1 آذار تنتهي مهلة تصحيح قوائم الناخبين.



وقال: 'راجعوا الموقع الإلكتروني لمديرية الأحوال الشخصية WWW.DGCS.GOV.LB، أو توجهوا إلى أقرب مختار أو سفارة إذا كنتم في الخارج للتأكد من ورود الإسم صحيحاً على قوائم الناخبين”.



أضاف: 'الإنتخابات حق، فقبل أن تقرروا لمن ستعطون أصواتكم تأكدوا من أنكم ستكونون قادرين على ممارسة هذا الحق”.