الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار "المستقبل" منوهة بزيارة الموفد السعودي ومواقفه: يؤكد على طبيعة العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان والمملكة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور محمد الحجار وفي ما يلي نصه:



أولاً: في أهمية زيارة الموفد السعودي:



تنوه الكتلة بالزيارة التي يقوم بها الموفد السعودي إلى ​لبنان​ نزار العلولا، وبالمواقف التي صدرت عنه، ولاسيما بما كتبه على سجل ضريح الرئيس الشهيد حيث قال: "سيبقى الشهيد رفيق الحريري رمزا وطنيا وعروبيا وسيعود لبنان كما أراده الشهيد حرا ومنارة للعالم". إنّ هذا يؤكد على طبيعة العلاقات الأخوية التاريخية والإيجابية والبناءة المتجذرة بين لبنان والمملكة العربية السعودية. فلطالما وقفت المملكة وشعبها مع لبنان ولاسيما في أوقات الملمات، وهي كانت دوماً الحريصة في الحفاظ على الحريات في لبنان وعلى سيادته واستقلاله وانتمائه العربي والعاملة ايضاً على تعزيز ازدهاره والمثابرة على دعم استقرار أوضاعه الاقتصادية.



وتمنت الكتلة التوفيق لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الزيارة التي يستعد للقيام بها الى الرياض تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



ثانياً: في خطورة الإبادة التي تستهدف الغوطة الشرقية لدمشق:



توقفت الكتلة عند الجريمة الموصوفة بحق الانسانية التي يرتكبها نظام الأسد بحق شعبه في الغوطة الشرقية ضاربا عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الدولي وبكل المواثيق الانسانية والدولية.



تستنكر الكتلة استنكارا شديداً عمليات الإبادة والتدمير المنهجي ضد منطقة الغوطة الشرقية وسكانها المدنيين العُزّل والتي يمعن النظام السوري المجرم في ممارستها مستعملاً أسلحته الفتاكة. وفي هذا، ترى الكتلة أنّ السلوك التدميري المتوحش لهذا النظام يثبت ومن دون أي شك مدى دمويته وإجرامه، ودموية وإجرام من يسانده ويقف معه ويؤيده ويمده بعناصر القوة والسلاح والدعم السياسي.



لقد أطاح النظام الاجرامي في دمشق بكل القوانين والقرارات والاعراف وآخرها القرار الأخير لمجلس الامن 2401 القاضي بوقف النار لمدة شهر، والذي يجري خرقه وأصبح حبراً على ورق بفعل تمادي النظام في إجرامه بينما يستمر المجتمع الدولي متفرجاً على هذا التمادي في ارتكاب هذه المذبحة.



ورأت الكتلة ان هذه الممارسات تستوجب وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته في وضع حد للمجزرة التي ترتكب بحق المدنيين وفي الاسراع في ايجاد حل سياسي يزيح النظام القاتل عن صدر الشعب السوري ويفتح امامه ابواب السلام والمشاركة الحقيقية في تقرير مصيره ومستقبله.



ثالثاً: في خطورة إجراءات إسرائيل لتهويد القدس والأماكن المسيحية المقدسة:



حيت الكتلة تمرد المسؤولين عن كنيسة القيامة في القدس على الإجراءات القمعية الإسرائيلية بحقها، والهادفة إلى تصفية الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.



تعلن كتلة المستقبل تضامنها الكامل والقوي مع الشعب الفلسطيني والطوائف المسيحية في القدس المحتلة التي أقدمت وفي خطوة غير مسبوقة بتاريخ الكنيسة على إقفال باب كنيسة القيامة في خطوة احتجاجية على قانون الضرائب الإسرائيلي الذي يهدف الى التضييق على الأماكن المسيحية الدينية بهدف مصادرتها وتهويدها. هذا فضلاً عما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من إجراءات تعسفية بحق الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين من أجل اقتلاعهم وطردهم من مدينة القدس.



وأعربت الكتلة عن تضامنها الكامل مع أهل القدس، عاصمة فلسطين الأبدية، في نضالهم للدفاع عن الوجود المسيحي فيها، باعتباره ركنا اساسا في هويتها المقدسة، وفي هوية الشعب الفلسطيني وكفاحه لمنع تهويد القدس.



إنّ كنيسة القيامة، وكما المسجد الأقصى يبقيان رمزين من رموز الإيمان في العالم الداعين للسلام والمحبة والتسامح والجمع والتلاقي.



إنّ الكتلة تستنكر وتدين ما يقوم به العدو الإسرائيلي من أجل مصادرة هذه الأماكن المقدسة كما يصادر فلسطين وهذا امر مرفوض رفضا باتا وبشكل كامل وعلى كل احرار العالم رفضه والعمل لإفشاله. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر