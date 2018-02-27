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نداء من المشنوق للناخبين في لبنان وخارجه
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق نداء الى الناخبين في لبنان والخارج يذكرهم من خلاله بأن في 1 آذار تنتهي مهلة تصحيح قوائم الناخبين.

وطلب المشنوق من الناخبين مراجعة الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ومديرية الأحوال الشخصية (www.dgcs.gov.lb) للتأكد من ورود أسمائهم في لوائح الشطب، أو زيارة المختار لتصحيح أسمائهم والتأكد من وجودها على لوائح الشطب، أما لمن هم في الخارج فعليهم التوجه الى السفارات.
 
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