العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
لقاء مع عدوان في الشوف
العلولا التقى الجميل.. وهذا ما قاله عن عودة 14 آذار
حكم بالسجن 6 أشهر بحق شيرين.. اليكم السبب
كنعان: لا يجوز أن يكون ملف الموازنة مادة انتخابية
نداء من المشنوق للناخبين في لبنان والخارج.. هذا ما جاء فيه
"المستقبل" منوهة بزيارة الموفد السعودي ومواقفه: يؤكد على طبيعة العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان والمملكة
نداء من المشنوق للناخبين في لبنان وخارجه
الصراف عرض ولجنة دراسة المستشفى العسكري الجديد خرائط الدراسات الأولية
هيئة التفاوض السورية تعتبر أن روسيا أفرغت قرار مجلس الأمن من مضمونه
زهرمان: زيارة العلولا الى لبنان ايجابية وممتازة
بعلبك – الهرمل: من نزهة لحزب الله الى معركة قاسية ومفاجآت
ميثاق شرف بين وسائل الاعلام المرئية
إسرائيل تُعلق الاجراءات الضريبية على الكنائس
تقرير يكشف علاقة "كيماوية" بين كوريا الشمالية والنظام السوري
عامل سوري قضى سقوطا داخل ورشة بناء في بحرصاف
جعجع لمنسّقي كسروان: لهذا السبب علينا ربح الإنتخابات
بشرى سارّة للشباب اللبناني.. محرّك بحث لتأمين فرص العمل!
سليمان استقبل العلولا: على المملكة ان تواصل إرسال الوفود للبنان
مرشح للرئاسة الروسية يقترح نقل العاصمة من موسكو
بري: اللقاء كان ودياً مع العلولا.. والعلولا: بري يبعث على الامل
الحوت: نناقش لائحة العائلات في بيروت وخياراتنا مفتوحة في كل المناطق
الجيش: إحالة خلية إرهابية على القضاء المختص
المكتب السياسي لحزب الكتائب:التغيير عبر صناديق الاقتراع الفرصة التاريخية لاعادة بناء وطن حضاري
تركيا: قرار التشيك بإطلاق سراح مسلم "دعم للإرهاب"
بالصور - قتيل بحادث سير مروع في نهر الكلب
158 مرشحا حتى الآن بينهم 8 نساء
ابراهيم يلتقي السفيرة الأمريكية في لبنان
الحريري ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون الموازنة.. خليل: سنخرج بنتيجة ايجابية
أوغاسابيان في اللقاء الوطني عن مكافحة الإتجار بالأشخاص: لتشديد العقوبات على الجناة وتعميم ثقافة رفض العنف
السنيورة استقبل السفيرة الاميركية
الثلثاء في ٢٧ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
05:40 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
إسرائيل تُعلق الاجراءات الضريبية على الكنائس
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٧ شباط ٢٠١٨
علقت اسرائيل الثلاثاء اجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية، ادى الى اغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية احتجاجاً عليها.
واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، تعليق الاجراءات الضريبية بحق الكنائس.
وكان المسؤولون المسيحيون قد اقدموا على خطوة نادرة للغاية باغلاق الكنيسة ظهر الاحد، في مسعى للضغط على السلطات الاسرائيلية للتخلي عن اجراءاتها الضريبية.
المصدر :
AFP
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٤ شباط ٢٠١٨
- نتنياهو تعليقا على اتهامه بالفساد: لن أترك منصبي
»
٢٤ شباط ٢٠١٨
- نتنياهو: نقل السفارة الأمريكية للقدس بذكرى النكبة
»
٢٢ شباط ٢٠١٨
- إسرائيل تمنح لاجئين أفارقة شهرا للمغادرة
»
٢١ شباط ٢٠١٨
- نتانياهو يحاول استباق ملفات التحقيق ضده بالإعلان عن
»
١٩ شباط ٢٠١٨
- رئيس طاقم الدفاع عن "فساد نتانياهو" يستقيل
»
١٨ شباط ٢٠١٨
- نتنياهو مهددا: سنعمل ضد ايران نفسها وليس ضد شحنات
»
١٦ شباط ٢٠١٨
- النائب العام الاسرائيلي: سأعمل بكل استقلالية في
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا