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إسرائيل تُعلق الاجراءات الضريبية على الكنائس
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
علقت اسرائيل الثلاثاء اجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية، ادى الى اغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية احتجاجاً عليها.

واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، تعليق الاجراءات الضريبية بحق الكنائس.

وكان المسؤولون المسيحيون قد اقدموا على خطوة نادرة للغاية باغلاق الكنيسة ظهر الاحد، في مسعى للضغط على السلطات الاسرائيلية للتخلي عن اجراءاتها الضريبية.
المصدر : AFP
 
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