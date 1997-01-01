الثلثاء في ٢٧ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:40 م
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مرشح للرئاسة الروسية يقترح نقل العاصمة من موسكو
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
اقترح مرشح ​الانتخابات الرئاسية​ الروسية عن "حزب النمو"، بوريس تيتوف، "نقل العاصمة الروسية من ​موسكو​ مرة واحدة كل 12 سنة"، مشيراً إلى "أننا نعتقد بأنه من الصائب تغيير ونقل العاصمة كل 12 سنة. ولا يوجد شيء صعب في ذلك مع وجود تقنيات معلوماتية حديثة".

واعتبر أنه "من شأن نقل العاصمة الإسراع بالتنمية الاقتصادية في مختلف المناطق"، موضحا أنه "يقترح نقلها مرة واحدة كل 12 سنة، لأن هذه الفترة تساوي مدة ولايتين رئاسيتين".

ولفت إلى انه "ينبغي على كل رئيس جديد نقل العاصمة إلى مكان بحاجة إلى تنمية اقتصادية قوية وأورد كمثال ​البرازيل​، حيث تم نقل العاصمة من ريو دي جانيرو إلى برازيليا عام 1960، و​كازاخستان​ التي نقلت عاصمتها من المآتا إلى اكمولا عام 1997"، معتبراً أن مدينة نوفوسيبيرسك بمثابة إحدى المدن التي يمكن نقل العاصمة إليها".
 
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