الثلثاء في ٢٧ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:53 م
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بري: اللقاء كان ودياً مع العلولا.. والعلولا: بري يبعث على الامل
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، الموفد السعودي نزار العلولا.

وأكد بري أن "اللقاء كان ودياً ومعاليه يغادر اليوم على امل لقاءات اخرى."

ومن جهته، اشار العلولا الى أن "الرئيس بري هو قامة وطنية تبعث الامل والتفاؤل في لبنان."
 
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