رأى نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت في حديث ل"إذاعة الفجر"، أن زيارة الموفد السعودي نزار العلولا الى لبنان "تأتي في سياق كسر الإشاعات التي تقول إن المملكة تخلت عن لبنان، وتأكيدا على دعم الواقع اللبناني ايجابا، وبالتالي هذه الزيارة تهدف إلى إزالة الغبار الذي شاب علاقة لبنان بالمملكة لإعادة ترميم العلاقة بين البلدين، وبين لبنان وبعده العربي الى طبيعتها".



وعلى صعيد الإنتخابات النيابية، أوضح الحوت أن "الجماعة اليوم تناقش الإنضمام إلى مجموعة من اللوائح في كل منطقة على حدة"، مشيرا إلى أن "كل الخيارات مفتوحة أمامهم".



وعن بيروت، لفت إلى أن "هناك نقاشا جديا لخيار انضمام الجماعة إلى اللائحة التي تشكلت باسم العائلات البيروتية"، مشيرا الى أن "الجماعة تمارس اللعبة الانتخابية بخيارات مفتوحة وتواصل مع مختلف الفرقاء"، مؤكدا أن "هذه اللائحة في حال تم تشكيلها فستمثل نسيج بيروت والعائلات البروتية".



وأعلن الحوت أن "مرشحي الجماعة سيتم تقديم ترشيحهم بشكل جماعي من قبل الجماعة، وسيتم الإعلان عنهم في الأيام القليلة المقبلة".