الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون الموازنة.. خليل: سنخرج بنتيجة ايجابية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018 حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل،محمد فنيش، ميشال فرعون، ايمن شقير، اواديس كدنيان، رائد خوري، يوسف فينيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.



بعد الاجتماع تحدث الوزير خليل فقال: اليوم بدانا نناقش ارقام الوزارات وكان واضحا وجود جدية في الالتزام بالتخفيض بنسبة عشرين بالمئة، وهناك بعض البنود التي خفضت اكثر وهي تحتمل ذلك.

كما ناقشنا موازنات رئاسات الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء مع كل الادارات والهيئات التابعة لها . نتائج النقاشات كانت ايجابية وهناك اعادة نظر ببعض المواد التي كنا قد اقريناها خلال الجلسات الماضية نتيجة دراسة جدوى هذه المواد التي انجزت، وسيستكمل النقاش في اجتماع يعقد في السراي يومي الاربعاء والخميس لنتمكن من الانتهاء.



سئل: هل سيكون الرئيس الحريري موجودا؟

اجاب: قد لا يكون موجودا .



سئل: هل بهذه الطريقة برايك سيصار الى تخفيض العجز؟

اجاب: دعونا ننتظر النتائج لان هناك اجراءات اخرى عدا تخفيض موازنات الوزارات، فهناك امور لها علاقة بادارة الدين العام وكلفة خدمته ولدينا فكرة في هذا الاطار نعمل عليها، اضافة الى قضايا اخرى تحتمل بعض التخفيض. كما ان هناك اعادة نظر ايضا ببعض قوانين البرامج وبامور اخرى مرتبطة بمساهمات لهيئات نعيد النظر فيها كلها، واذا سارت الامور بحسب الخطة التي وضعناها في وزارة المال سنخرج بنتيجة ايجابية .

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