دانت تركيا قرار محكمة تشيكية إطلاق سراح القيادي السوري البارز صالح مسلم الذي اعتقل السبت معتبره أنه يشكل "دعما للإرهاب".



وأعلن نائب رئيس الحكومة بكير بوزداغ للصحافيين في أنقرة "واضح جدا أن هذا القرار هو قرار يدعم الإرهاب" مضيفا إن ذلك سيكون له "تداعيات سلبية" على العلاقات بين براغ وانقرة.