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158 مرشحا حتى الآن بينهم 8 نساء
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|٢٧ شباط ٢٠١٨
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| بعد مرور واحد وعشرين يوما على فتح باب الترشيح ، وقبل تسعة ايام من اقفاله، ترشح 158 شخصا من بينهم ثمانية نساء وتوزع المرشحون كالتالي:
* دائرة الشمال الاولى (عكار)
1- جورج انطونيوس نادر، عن المقعد الماروني.
2- مخايل انطونيوس ضاهر، عن المقعد الماروني.
3- علي خضر عمر، عن المقعد السني.
4- أسعد رامز درغام، عن مقعد الروم الارثوذكس.
5- علي أحمد أسعد، عن المقعد السني.
6- وجيه محمد البعريني، عن المقعد السني .
7- سعد حسن الخالد، عن المقعد السني.
8- محمود خضر حداره، عن المقعد السني .
9- محمد يحيه يحيه، عن المقعد السني.
10- كرم أحمد الضاهر، عن المقعد السني.
11- رولا محمد المراد، عن المقعد السني.
12- سمر خليل البيطار، عن المقعد السني.
13- زيد محمد مصطفى، عن المقعد العلوي.
14- محمد تامر تامر، عن المقعد العلوي.
15- حسين محي الدين السلوم، عن المقعد العلوي.
* دائرة الشمال الثانية (طرابلس- المنية- الضنية).
1- عبد الناصر عبد العزيز المصري، عن المقعد السني في طرابلس.
2- علي عبد الحليم الأيوبي، عن المقعد السني في طرابلس.
3- محمد كمال الدين سلهب، عن المقعد السني في طرابلس.
4- عزام احمد صبرة، عن المقعد السني في طرابلس.
5- طه عطفت ناجي، عن المقعد السني في طرابلس.
6- علي حسن نور، عن المقعد السني في طرابلس.
7- منزه جبران صوان، عن مقعد الروم الارثوذكس في طرابلس.
8- عبد الخالق محمد عبد الخالق، عن المقعد العلوي في طرابلس.
9- محمد محمود جحجاح، عن المقعد العلوي في طرابلس.
10- هشام رياض ابراهيم، عن المقعد العلوي في طرابلس.
11- راغب محمد فيصل رعد، عن المقعد السني في الضنية.
12- جهاد مرشد الصمد، عن المقعد السني في الضنية.
13- محمد احمد طلال الفاضل، عن المقعد السني في الضنية.
14- سامر مطيع فتفت، عن المقعد السني في الضنية.
15- أيمن عمر جمال، عن المقعد السني في الضنية.
16- نافذ محمد الصمد، عن المقعد السني في الضنية.
17- وليد محمد المصري، عن المقعد السني في المنية.
18- رضوان احمد حمادى علم الدين، عن المقعد السني في المنية.
* دائرة الشمال الثالثة (البترون – الكورة – بشري – زغرتا)
1- سعيد يوسف طوق، عن المقعد الماروني في بشري.
2- جو جرجي حبيب، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.
3- سليم بك يوسف بك كرم، عن المقعد الماروني في زغرتا.
* دائرة بيروت الاولى (المدوّر والرميل والصيفي والمرفأ والاشرفية)
1- مسعود جوزف الأِشقر، عن المقعد الماروني.
2- روجه امال الشويري، عن المقعد الماروني.
3- جان ارشاك طالوزيان،عن مقعد الارمن الكاثوليك.
4- نيكولا موريس صحناوي، عن مقعد الارمن الكاثوليك.
5- زياد ريمون عبس، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
6- ميشيل جبران تويني، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
7- توفيق رزوق هندي، عن مقعد الأقليات.
8- جوزف جرجس ميرو، عن مقعد الأقليات.
9- انطوان قسطنطين بانو، عن مقعد الأقليات.
* دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)
1- فؤاد مصطفى مخزومي،عن المقعد السني.
2- محمد أمين أنور بعاصيري، عن المقعد السني.
3- خالد محمود حمود، عن المقعد السني.
4- عدنان خضر طرابلسي، عن المقعد السني.
5- سعد الدين نمر الوزان، عن المقعد السني.
6- عصام بشير برغوت، عن المقعد السني.
7- محمد زياد وجيه العجوز، عن المقعد السني.
8- خلود موفق الوتار، عن المقعد السني.
9- مروان رفيق سلام، عن المقعد السني.
10- معروف محمود عيتاني، عن المقعد السني.
11- يوسف محمّد بيضون، عن المقعد الشيعي.
12- مازن خالد التامر، عن المقعد الشيعي.
13- ربيع مصطفى بعلبكي، عن المقعد الشيعي.
14- وسام سعيد عكوش، عن المقعد الشيعي.
15- محمد مصطفى خواجة، عن المقعد الشيعي.
16- داني حسين الحاج موسى، عن المقعد الشيعي.
17- علي كمال الشاعر، عن المقعد الشيعي.
18- فيصل عفيف الصايغ، عن المقعد الدرزي.
19- زينة كمال منذر، عن المقعد الدرزي.
20- خليل أميل برمانه، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
21- نبيل رياض السبعلي، عن المقعد الانجيلي.
* دائرة جبل لبنان الاولى(جبيل – كسروان)
1- يوسف (المعروف جوزف) حنا خليل، عن المقعد الماروني في كسروان.
2- شامل رشيد روكز، عن المقعد الماروني في كسروان.
3- نعمه جورج افرام، عن المقعد الماروني في كسروان.
4- الياس جريس خليل، عن المقعد الماروني في كسروان.
5- سلفادور الكو شيحا، عن المقعد الماروني في كسروان.
6- فارس انطون سعيد،عن المقعد الماروني في جبيل.
7- وليد نجيب الخوري،عن المقعد الماروني في جبيل.
8- زياد حليم الحواط، عن المقعد الماروني في جبيل.
9- مصطفى علي الحسيني، عن المقعد الشيعي في جبيل.
10- محمود ابراهيم عواد، عن المقعد الشيعي في جبيل.
11- محمد ديب رميحي حيدر أحمد، عن المقعد الشيعي في جبيل.
* دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)
1-سركيس الياس سركيس، عن المقعد الماروني.
2- نادين فيكتور موسى،عن المقعد الماروني.
3- ابراهيم يوسف كنعان، عن المقعد الماروني.
4- اميل جرجي كنعان، عن المقعد الماروني.
5- ميشال الياس المرّ عن مقعد الروم الارثوذكس.
6- غسان إميل مخيبر، عن مقعد الروم الارثوذكس.
7- ميشال جورج مكتف، عن مقعد الروم الكاثوليك.
* دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)
1- صلاح إدوار حنين، عن المقعد الماروني.
2- آلان جوزف عون، عن المقعد الماروني.
3- حكمت فرج ديب، عن المقعد الماروني.
4- ناجي كميل غاريوس، عن المقعد الماروني.
5- هادي محمد رفيق ابو الحسن، عن المقعد الدرزي.
6- سهيل أسعد الأعور، عن المقعد الدرزي.
7- فادي فخري علامة، عن المقعد الشيعي.
8- مي صبحي الخنسا، عن المقعد الشيعي.
* دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)
1- ناجي نبيه البستاني عن المقعد الماروني في الشوف.
2-ايلي ميشال عون، عن المقعد الماروني في الشوف.
3- زياد أنطوان الشويري، عن المقعد الماروني في الشوف.
4- فريد جورج فيليب البستاني،عن المقعد الماروني في الشوف.
5- نعمة يوسف طعمة ،عن مقعد الروم الكاثوليك في الشوف.
6- بلال أحمد عبدالله، عن المقعد السني في الشوف.
7- مازن خلف شبو، عن المقعد السني في الشوف.
8- الياس عبد السلام البراج، عن المقعد السني في الشوف.
9- محمد سامي الحجار، عن المقعد السني في الشوف.
10- تيمور وليد جنبلاط، عن المقعد الدرزي في الشوف.
11- مروان محمد حمادة، عن المقعد الدرزي في الشوف.
12- الحان وليد فرحات، عن المقعد الدرزي في الشوف.
13- وئام ماهر نجيب وهاب، عن المقعد الدرزي في الشوف.
14- هنري بيار الحلو، عن المقعد الماروني في عاليه.
15- سيزار ريمون أبي خليل، عن المقعد الماروني في عاليه.
16- راجي نجيب السعد، عن المقعد الماروني في عاليه.
17- وليد أنيس خيرالله،عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.
18- أكرم حسين شهيّب، عن المقعد الدرزي في عاليه.
* دائرة البقاع الاولى(زحلة)
1- لينا مالوك كوكجيان، عن مقعد الأرمن الارثوذكس.
2- نقولا ناصيف العموري المعلوف، عن مقعد الروم الكاثوليك.
3- نقولا ميشال فتوش، عن مقعد الروم الكاثوليك.
4- موسى ميشال فتوش، عن مقعد الروم الكاثوليك.
5- هاني محمد أبو حمدان، عن المقعد الشيعي.
6- قيصر نجيب رزق المعلوف، عن مقعد الروم الارثوذكس.
7- رضا خالد الميس، عن المقعد السني.
8- سعيد أسعد سلوم، عن المقعد السني.
9- عماد زيد ميتا، عن المقعد السني.
10- ناصيف الياس التبني، عن مقعد الروم الارثوذكس.
11- سليم جورج عون، عن المقعد الماروني.
12- سمير انطوان صادر، عن المقعد الماروني.
* دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)
1- ايلي نجيب فرزلي، عن مقعد الروم الارثوذكس.
2- عبد الرحيم يوسف مراد، عن المقعد السنّي.
3- علي حسين الجاروش، عن المقعد السني.
4- علاء الدين عمر الشامي، عن المقعد السني.
5- وائل وهبي أبو فاعور، عن المقعد الدرزي.
6- فيصل سليم داود، عن المقعد الدرزي.
7- هنري يوسف شديد، عن المقعد الماروني.
* دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)
1- شوقي طنوس الفخري، عن المقعد الماروني.
2- عباس يوسف عساف، عن المقعد الشيعي.
3- حمد علي ديب، عن المقعد الشيعي.
4- غسان اسعد البزال، عن المقعد الشيعي.
5- جميل محمد أمين أمين السيد، عن المقعد الشيعي.
6- فيصل علي الحسيني، عن المقعد الشيعي.
7- البير سامي منصور، عن مقعد الروم الكاثوليك.
8- عبدالله محمد الشل، عن المقعد السني.
* دائرة الجنوب الأولى (جزين – صيدا)
1- ايلي عيسى رزق، عن المقعد الماروني في جزين.
2- امل حكمت ابو زيد، عن المقعد الماروني في جزين.
3- زياد ميشال أسود، عن المقعد الماروني في جزين.
4- جوزيف ميلاد ميلاد يوسف متري، عن مقعد الروم الكاثوليك في جزين.
5- علي صادق الشيخ عمار، عن المقعد السني في صيدا.
* دائرة الجنوب الثانية (صور – قرى صيدا)
1- حسن محمد مازح، عن المقعد الشيعي في صور.
2- علي يوسف خريس، عن المقعد الشيعي في صور.
3- عناية محمد عز الدين، عن المقعد الشيعي في صور.
4- ميشال حنا موسى، عن مقعد الروم الكاثوليك في قرى صيدا.
5- نبيه مصطفى بري، عن المقعد الشيعي في قرى صيدا.
6- علي عادل عسيران، عن المقعد الشيعي في قرى صيدا.
* دائرة الجنوب الثالثة (النبطية- بنت جبيل- مرجعيون وحاصبيا)
1- أكرم أسعد فرحات، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.
2- علي حسن خليل، عن المقعد الشيعي في مرجعيون – حاصبيا.
3- أنور محمد الخليل، عن المقعد الدرزي في مرجعيون وحاصبيا.
4- أسعد حليم حردان، عن المقعد الروم الارثوذكس في مرجعيون وحاصبيا.
5- قاسم عمر هاشم، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.
6- علي احمد بزي، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.
7- صلاح مهدي نور الدين، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.
8- أيوب فهد حميد، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.
9- ياسين كامل جابر، عن المقعد الشيعي في النبطية.
10- هاني حسن قبيسي، عن المقعد الشيعي في النبطية.
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