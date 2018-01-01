عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب جوزف معلوف وحضور النائبين محمد الحجار ونواف الموسوي.



كما حضر مدير الوصاية في وزارة الطاقة والمياه الدكتور محمود بارود، مستشارة وزير الطاقة والمياه سوزي الحويك، ممثلة وزارة المالية مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف، ممثلو وزارة البيئة رئيسة المصلحة الدكتورة سمر مالك، رئيس مصلحة الموارد الطبيعية نديم مروة ورئيسة دائرة الانظمة البيئية المتكاملة ديان درجاني.



وتابعت اللجنة درس مشروع قانون المياه حيث تركز النقاش على "حق المواطن في الحصول على المياه في مقابل واجبه مع الدولة بالحفاظ على الموارد المائية لناحية الكميات والنوعية بشكل يضمن استمراريتها".



وأقرت اللجنة عددا من مواد مشروع القانون، وسوف تستكمل الدرس والنقاش في جلستها المقررة نهار الخميس.