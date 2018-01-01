الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد شقير استقبل وفدا من الجمعية المعلوماتية المهنية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وفدا من الجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان برئاسة كميل مكرزل، قدم له التهئنة بتولية رئاسة الهيئات.

وكان اللقاء مناسبة للبحث في أوضاع قطاع المعلوماتية وتعزيز التعاون وسبل تنمية القطاع.

بداية تحدث مكرزل، فهنأ شقير بتولية رئاسة الهيئات الاقتصادية، مؤكدا أنه "قيادي مميز استطاع خلال السنوات الماضية ان يحوز ثقة قطاع الاعمال ومحبتهم".



وأشار الى ان "زيارتنا نريدها بداية لتعاون مشترك كي يصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت شريكا اساسيا مع الهيئات الاقتصادية في كل الامور التي تعنى بالاقتصاد الوطني"، مشيرا الى ان "هناك الكثير من المواضيع والقضايا المتعلقة بالقطاع يمكن العمل عليها معا بما يخدم العاملين فيه، وكذلك الاقتصاد الوطني بشكل عام".



أما شقير فشكر الجمعية ورئيسها مكرزل على الزيارة والتهنئة، مؤكدا أن "انقاذ الاقتصاد الوطني وتطويره وتنميته يتطلب تضافر جهود الجميع من دون استثناء".



وأثنى على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "الذي يعتبر اليوم رافعة اساسية للاقتصاد الوطني". وقال: "مستقبل الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل اساسي على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والنفط والغاز، وعلينا ان ندرك هذه الحقيقة جيدا وان يتم وضع خطة مواكبة للاستفادة منها لتحقيق النهوض الاقتصادي والنمو والازدهار".



ولفت الى أنه خلال المحادثات التي أجراها مع وفد من اتحاد الغرف التركية أخيرا، طالب بإلغا الرسوم الجمركية المفروضة على الخدمات المختلفة، ومنها المعلوماتية الى تنتج في لبنان وتصدر الى تركيا"، مشيرا الى انه طالب الجهات الفرنسية ايضا بهذا الاجراء.



وأبدى شقير استعداده للتعاون "الى اقصى الحدود مع الجمعية لتحقيق كل ما يؤدي الى تنمية القطاع وجعل لبنان مركزا لاقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات".



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على متابعة بعض النقاط البارزة والمؤثرة للوصول الى حلول، ومنها: التوقيع الالكتروني، التعاون مع مركز التحكيم في الغرفة لايجاد قواعد قانونية تحكم التجارة الاكترونية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر