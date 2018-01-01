الثلثاء في ٢٧ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:53 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحريري عرض لأوضاع محافظة بعلبك-الهرمل مع خضر والمفتي الصلح
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٧ شباط ٢٠١٨
 
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في مكتبه بالسراي الحكومي الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا طرابلسية .

وفد اوروبي
واستقبل الرئيس الحريري وفدا من حزب الشعب الاوروبي برئاسة اندريه كوفاتشيف
وجرى عرض للمستجدات والعلاقات اللبنانية-الاوروبية.

محافظ بعلبك-الهرمل
والتقى محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر الذي قال بعد اللقاء: اطلعت الرئيس الحريري على اوضاع المحافظة، وعرضت له مشكلة بلدية جديدة الفاكهة والمتعلقة بعدم دفع رواتب موظفي وعمال البلدية بسبب الوضع غير السليم للبلدية، ووعدني دولته بالعمل على تحقيق مطالب الموظفين والعمال.

المفتي الصلح
كما استقبل الرئيس الحريري مفتي بعلبك-الهرمل خالد الصلح الذي قال بعد اللقاء: وضعت الرئيس الحريري في اجواء منطقة بعلبك_الهرمل واحتياجاتها وطلبنا رعايته لكل امور المنطقة، وابدى استعداده لتلبية مطالب المنطقة المحرومة.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الحريري ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الحريري من بشامون: الانتخابات استفتاء لاستكمال مشروع »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الحريري يستقبل كلودين عون »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الحريري: متضامنون مع القدس وأهلها »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - لجنة الموازنة تواصل اجتماعها.. الحريري: هناك تقدم »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - الحريري يلتقي الموفد السعودي في السراي »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - الحريري ترأس اجتماع "اللجنة الوزارية لموزانة 2018".. »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - بالفيديو: ما فعله الحريري ولم تشاهدوه في "دقّ الجرس" »