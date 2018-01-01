استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في مكتبه بالسراي الحكومي الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا طرابلسية .



وفد اوروبي

واستقبل الرئيس الحريري وفدا من حزب الشعب الاوروبي برئاسة اندريه كوفاتشيف

وجرى عرض للمستجدات والعلاقات اللبنانية-الاوروبية.



محافظ بعلبك-الهرمل

والتقى محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر الذي قال بعد اللقاء: اطلعت الرئيس الحريري على اوضاع المحافظة، وعرضت له مشكلة بلدية جديدة الفاكهة والمتعلقة بعدم دفع رواتب موظفي وعمال البلدية بسبب الوضع غير السليم للبلدية، ووعدني دولته بالعمل على تحقيق مطالب الموظفين والعمال.



المفتي الصلح

كما استقبل الرئيس الحريري مفتي بعلبك-الهرمل خالد الصلح الذي قال بعد اللقاء: وضعت الرئيس الحريري في اجواء منطقة بعلبك_الهرمل واحتياجاتها وطلبنا رعايته لكل امور المنطقة، وابدى استعداده لتلبية مطالب المنطقة المحرومة.

