A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، أن بلاده قد تشارك في الضربات العسكرية الأميركية ضد النظام السوري إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيمياوية ضد المدنيين.



وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية "إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية".



وكانت الإدارة الصحية في منطقة الغوطة أكدت أن أشخاصاً عانوا من أعراض مماثلة لتلك التي تصيب من تعرَّض لغاز الكلور في منطقة #الغوطة_ الشرقية لدمشق الأحد وأن طفلا واحدا لقي حتفه.



وقال البيان الصادر عن الفرع المحلي لوزارة الصحة التابعة لحكومة المعارضة السورية المؤقتة إن الضحايا وقائدي سيارات الإسعاف وآخرين استنشقوا غاز #الكلور بعد "انفجار هائل" في منطقة الشيفونية بالغوطة الشرقية. وأضاف أن 18 شخصاً على الأقل تلقوا علاجا بجلسات الأكسجين.



إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل طفل نتيجة الاختناق في الغوطة الشرقية، وإصابة 14 مدنياً على الأقل بعوارض اختناق، بعد قصف لقوات النظام السوري على الغوطة الأحد. ولم يتمكن المرصد من تأكيد ما إذا كانت العوارض ناجمة عن تنشق غازات سامة.



من جهته، اتهم القيادي في المعارضة محمد علوش في تغريدة على "تويتر" قوات النظام باستخدام "الغازات الكيمياوية من جديد وقصف الشيفونية بغاز الكلور مرتين". المصدر : العربية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر