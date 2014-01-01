الثلثاء في ٢٧ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 04:50 م
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هبوط الدولار مع التزام الحذر
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
نزل الدولار مقابل سلة عملات رئيسة مع التزام المتعاملين الحذر قبل شهادة الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي قد تحدد ما إذا كان لا يزال هناك مجال لاستمرار تعافي العملة الأميركية من أقل مستوى في ثلاثة أعوام.

ونزل الدولار لأقل مستوياته منذ أواخر 2014 مقابل سلة عملات رئيسة في الشهر الجاري، ولكنه تعافى منذ ذلك الحين نحو 2% واليوم نزل المؤشر 0.1% إلى 89.776.

ومع تراجع الدولار ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.2332 دولار، إذ نأي المستثمرون عن تكوين مراكز هذا الأسبوع قبل أحداث سياسية هامة في أوروبا
 
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