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أنقرة تنفي إجراء مباحثات مع الأمريكيين بشأن عفرين
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
نفت وزارة الخارجية التركية إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة حول تخفيض التوتر في منطقة عفرين بشمال سوريا، التي تقوم فيها تركيا بعملية عسكرية ضد الوحدات الكردية.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية، هامي أكسوي، أن 'بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية حول أن تركيا والولايات المتحدة تجريان مشاورات دبلوماسية حول إمكانيات تخفيض التوتر في عفرين بسوريا، لا يتطابق والواقع”.

وأكد المتحدث أن 'تركيا لا تجري أي مشاورات دبلوماسية مع الولايات المتحدة حول عفرين”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين غالواي، يوم أمس الاثنين، عن إجراء مباحثات مع تركيا حول وقف التصعيد في عفرين.
المصدر : تاس
 
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