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باسيل: نجاح ٢٥ دبلوماسيا...والمرأة اللبنانية تثبت جدارتها مجددا
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر موقع "تويتر" قائلا: نجح ٢٥ دبلوماسيا من اصل ٢٦ مطلوبين في الخدمة المدنية، ومن أصل ٨٧٠ تقدّموا للامتحانات، ٨ ذكور و١٧ اناث...المرأة اللبنانية تثبت جدارتها مجدّداً في الدبلوماسية اللبنانية"!
المصدر : lbc
 
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