غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر موقع "تويتر" قائلا: نجح ٢٥ دبلوماسيا من اصل ٢٦ مطلوبين في الخدمة المدنية، ومن أصل ٨٧٠ تقدّموا للامتحانات، ٨ ذكور و١٧ اناث...المرأة اللبنانية تثبت جدارتها مجدّداً في الدبلوماسية اللبنانية"!