الثلثاء في ٢٧ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:40 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
لافروف: سأزور بغداد بعد الاتفاق على المقر الجديد للسفارة الروسية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٧ شباط ٢٠١٨
 
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في موسكو، أنه سيزور العراق بعد الاتفاق على المقر الجديد للسفارة الروسية في بغداد.

وذكر مكتب الجعفري في بيان أن الوزيرين بحثا في العاصمة موسكو"، "سير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، والسبل الكفيلة بتعميق التعاون المشترك في المجالات كافة".
من جهته أكد الجعفري أن العلاقات الثنائية، شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الماضية، وحققت إنجازات على مستوى مصالح البلدين، موضحا أن فرص الاستثمار أمام الشركات الروسية واسعة ومفتوحة للعمل في العراق.
المصدر : وكالات
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٧ شباط ٢٠١٨ - تقرير يكشف علاقة "كيماوية" بين كوريا الشمالية والنظام »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - بريطانيا تلوح بغارات ضد النظام السوري »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - جنرال كوري شمالي ينهي زيارة مثيرة للجدل إلى سيول »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - باريس اكدت زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - نيكي هيلي تلوح بـ"إجراءات" أمريكية ضد إيران "لا تستطيع »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - فيتو روسي ضد مشروع قرار بإدانة إيران.. وأميركا: تحمون »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - النفط يرتفع بدعم من طلب قوي وتعليقات سعودية »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - ماكرون لإردوغان: الهدنة الإنسانية في سوريا تنطبق أيضا »