الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان خوري: وزارة الثقافة تسعى دعم العمل المسرحي في لبنان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إحتفلت جامعة القديس يوسف بإعادة إفتتاح مسرح مونو، بعد انتهاء أعمال تجديده، في حفل دعا اليه رئيس الجامعة البروفسور الاب سليم دكاش مساء أمس في شارع الجامعة - الاشرفيه، برعاية وزير الثقافة غطاس خوري وحضوره، وتم خلاله وضع لوحة تذكارية وفاء لنبيل بسترس.



حضر الحفل النائب السابق صلاح حنين، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السابق روجيه نسناس، وحشد من الشخصيات الفكرية والاكاديمية والفنية.



خوري

ثم كانت كلمة راعي الحفل وقال فيها: "لقد شرفتني الجامعة اليسوعية بأن أقامت هذا الاحتفال برعايتي، خصوصا أن ثمرة هذا الاحتفال مسرح ثقافي لبيروت وهو ما نسعى اليه دائما. ونحن نسعى دائما لأن يكون في لبنان مسارح ذات ثقل ثقافي في لبنان، ومع هذا التجديد لهذا المسرح أن يزدهر العمل الثقافي في لبنان، فالجميع يعلم أننا قد قمنا بوضع مسرح البيكاديللي على لائحة الجرد العام تمهيدا لاستملاكه، فمسرح البيكاديللي هو جزء من تاريخ بيروت وتاريخ لبنان وذاكرة بيروت الواحدة، ولا يمكن لأي وزارة ثقافة أن تدعي بأنها أقامت مسارح في لبنان دون اعادة ترميم مسرح البيكاديللي. ونحن اليوم وبعد مساع، كثيرة لجأنا الى استملاك مبنى البيكاديللي للدولة اللبنانية، ونسعى لإقامة مسارح أخرى وبلدية بيروت قدمت عقارا لكي نبني المركز الثقافي اللبناني وهكذا سيكون لدينا مسارح ذات ثقل ثقافي في لبنان.



وأشار الى أن "وزارة الثقافة تسعى الى دعم العمل المسرحي في لبنان"، وقال: "في العام الماضي قمنا بدعم اكثر من ثلاثين مسرحية ونأمل بأن يبادر المسرحيون الذين يريدون استخدام هذا المسرح بطلب دعم وزارة الثقافة ونحن مستعدون لذلك. اما بالنسبة للسيد نبيل بسترس على اختياره تقديم الدعم من اجل ترميم مسرح مونو فلأن في ذلك عملا ثقافيا عظيما. وكلما شاهد عملا مسرحيا على هذا المسرح سيدرك ان توظيفه منتج ومفيد جدا".



وختم: "اريد أن أؤكد لكم اننا شركاء حقيقيون في كل جهد ثقافي تقومون به، فكنا نقيم الحفلات في الكنيسة للاوركسترا الوطنية اما الآن فسنقيمها في الكنيسة والمسرح ان شاء الله".



المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر