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باريس اكدت زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 نيسان
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
يجري الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أول زيارة دولة له للولايات المتحدة الاميركية بين 23 و25 نيسان ، بحسب ما أعلن مكتبه، وهي أول زيارة دولة لرئيس أجنبي منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه العام الماضي.

وأعلن مكتب ماكرون في ساعة متأخرة امس ان 'هذه الدعوة تعكس الصداقة التاريخية الطويلة والتحالف بين بلدينا وقوة العلاقات بين رئيسينا”.

وكانت الرئاسة الاميركية أعلنت امس ان ترامب سيستقبل ماكرون في البيت الابيض في 24 نيسان المقبل.

وكان ترامب قد وجه الدعوة في كانون الثاني لنظيره الفرنسي الذي استقبله في تموز الماضي بمناسبة العيد الوطني (الباستيل). وعبر الرئيس الأميركي يومها عن اعجابه بالعرض العسكري التقليدي الضخم على جادة الشانزليزيه.
 
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