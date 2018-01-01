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الحريري: متضامنون مع القدس وأهلها
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
غرّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: كنيسة القيامة تتحدَّى الإجراءات الإسرائيلية ونحن متضامنون مع القدس عاصمة فلسطين ومع أهلها لحماية الوجود المسيحي فيها"
 
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