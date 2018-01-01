العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا.. والحوثيون يتكبدون عن الخسائر
لليوم الثالث على التوالي.. كنيسة القيامة تواصل إغلاق أبوابها
جنرال كوري شمالي ينهي زيارة مثيرة للجدل إلى سيول
باسيل: نجاح ٢٥ دبلوماسيا...والمرأة اللبنانية تثبت جدارتها مجددا
خوري: وزارة الثقافة تسعى دعم العمل المسرحي في لبنان
السنيورة عرض الاوضاع مع العلولا
الزغبي: زيارة الموفد السعودي بروتوكولية والعين على معراب وبيت الوسط
باريس اكدت زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 نيسان
لافروف: سأزور بغداد بعد الاتفاق على المقر الجديد للسفارة الروسية
أوغاسبيان: يجب الحلم بهدف من أجل تحقيقه
الحريري: متضامنون مع القدس وأهلها
لماذا لا تقع عن سريرك رغم تقلبك الدائم؟.. إليك التفسير العلمي!
الجسر: لا علاقة لزيارة الموفد السعودي بالانتخابات النيابية
سلام يلتقي العلولا
نقولا: يصعب إيصال وجوه جديدة الى البرلمان
الذهب يتعافى بعد أكبر خسارة أسبوعية
فرعون: غياب الموازنة طوال السنوات الماضية أوجَد أزمة إنفاقية مُزمنة
قوى الأمن: القبض على سارق صناديق تبرعات من كنائس ومساجد ومبالغ مالية في عدة مناطق
نيكي هيلي تلوح بـ"إجراءات" أمريكية ضد إيران "لا تستطيع روسيا منعها"
مجدلاني: زيارة العلولا بيروت للتأكيد أن السعودية كانت وستبقى إلى جانب لبنان
وداعاً للأمطار مع بداية آذار.. واستعدوا للرياح الخماسينية!
علوش: لا أعرف إذا كان العلولا يحمل خريطة لتفعيل “14 آذار”
واشنطن تطالب موسكو بفرض احترام الهدنة في سوريا
بدء سريان وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية
الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي العلولا
مخلوق واحد على كوكبنا يمكنه العيش للأبد وهذا هو سره
العلولا: لبنان في قلب القيادة السعودية وفكرها
الرياض... مهما طال السفر
في خطأ شائع..
عالم اليوم والكارثة السورية المُراد جعلها «دائمة»
الثلثاء في ٢٧ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:36 ص
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
الحريري: متضامنون مع القدس وأهلها
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٧ شباط ٢٠١٨
غرّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: كنيسة القيامة تتحدَّى الإجراءات الإسرائيلية ونحن متضامنون مع القدس عاصمة فلسطين ومع أهلها لحماية الوجود المسيحي فيها"
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٧ شباط ٢٠١٨
- لجنة الموازنة تواصل اجتماعها.. الحريري: هناك تقدم
»
٢٦ شباط ٢٠١٨
- الحريري يلتقي الموفد السعودي في السراي
»
٢٦ شباط ٢٠١٨
- الحريري ترأس اجتماع "اللجنة الوزارية لموزانة 2018"..
»
٢٦ شباط ٢٠١٨
- بالفيديو: ما فعله الحريري ولم تشاهدوه في "دقّ الجرس"
»
٢٦ شباط ٢٠١٨
- الحريري "دقّ الجرس" و"كسر القالب"
»
٢٦ شباط ٢٠١٨
- الحريري: لن أسامح من قتل والدي وأنتظر العدالة وحكم
»
٢٣ شباط ٢٠١٨
- استقبالات الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
»
٢٢ شباط ٢٠١٨
- تعميم من الحريري لاجراء دراسة حول مستقبل لبنان
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا