الثلثاء في ٢٧ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 08:50 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الجسر: لا علاقة لزيارة الموفد السعودي بالانتخابات النيابية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٧ شباط ٢٠١٨
 
اعتبر النائب سمير الجسر في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 93,3" أن "قانون الانتخاب الجديد لا يفتح المجال امام التحالفات حيث أن كل طرف يسعى لتشكيل لوائح تحفظ مصلحته".

ورأى في زيارة الموفد السعودي "تأكيدا لاستمرارية العلاقات الجيدة بين لبنان والمملكة"، مستبعدا "ربط توقيتها بالانتخابات النيابية وخصوصا أن المملكة لا تتدخل في هذه التفاصيل".

وشدد على "ضرورة إحياء قوى الرابع عشر من آذار التي لعبت دورا مهما في الحفاظ على العناوين السيادية، وذلك وفق مشروع واضح وصريح مع رؤية كاملة
المصدر : المستقبل
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الرياشي: لا مشكلة في الثوابت بين "القوات" و"المستقبل".. »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الجميّل: استعادة الدولة لسيادتها نضال مُستمر »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - لقاء في منسقية عاليه في 'القوات” مع نصار »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - لقاء مع عدوان في الشوف »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - العلولا التقى الجميل.. وهذا ما قاله عن عودة 14 آذار »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - "المستقبل" منوهة بزيارة الموفد السعودي ومواقفه: يؤكد »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - زهرمان: زيارة العلولا الى لبنان ايجابية وممتازة »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - جعجع لمنسّقي كسروان: لهذا السبب علينا ربح الإنتخابات »