اعتبر النائب سمير الجسر في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 93,3" أن "قانون الانتخاب الجديد لا يفتح المجال امام التحالفات حيث أن كل طرف يسعى لتشكيل لوائح تحفظ مصلحته".



ورأى في زيارة الموفد السعودي "تأكيدا لاستمرارية العلاقات الجيدة بين لبنان والمملكة"، مستبعدا "ربط توقيتها بالانتخابات النيابية وخصوصا أن المملكة لا تتدخل في هذه التفاصيل".



وشدد على "ضرورة إحياء قوى الرابع عشر من آذار التي لعبت دورا مهما في الحفاظ على العناوين السيادية، وذلك وفق مشروع واضح وصريح مع رؤية كاملة