تعافت أسعار الذهب بعد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام، بدعم من تراجع الدولار مع هبوط عوائد السندات الأميركية بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبيل أول شهادة في الكونغرس لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد جيروم باول الذي يدلي باول بشهادته بشأن تقرير السياسة النقدية والاقتصاد نصف السنوي للبنك المركزي الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأميركي.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1333.48 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن قفز إلى 1340.85 دولار وهو أعلى مستوياته في نحو أسبوع.