A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد القيادي في 'تيار المستقبل” مصطفى علوش لـ”السياسة”، أن 'زيارة الموفد الملكي السعودي نزار العلولا إلى بيروت، هي استمرار لإعادة الوصل للعلاقة بين لبنان والسعودية، وهذا ما أشارت إليه الرسائل التي نقلها الموفد السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئيسين ميشال عون والحريري”، نافياً إذا ما كانت زيارة العلولا تحمل معها خريطة طريق لإعادة إحياء '14 آذار”، رغم تشجيعه لأي عمل استلحاقي في هذا الخصوص، ومستبعداً ذلك بسبب اقتراب مهل الإعلان عن المرشحين.



وقال 'ليس لدي علم إذا ما كان الموفد السعودي يحمل أفكاراً معينة تتعلق بالانتخابات النيابية، أو أن تكون لزيارته تأثير على بعض التحالفات، وبالمقابل نحن نرفض التدخل بشؤوننا الداخلية من أية جهة كانت، سيما أن السعودية هي ضد التدخل بشؤون غيرها من الدول”.

وعما إذا كانت الزيارة ستعيد المياه إلى مجاريها، بالنسبة لعلاقة الحريري بالمملكة بعد أزمة الاستقالة، قال 'بالطبع هناك بعض التساؤلات بشأن هذه النقطة، مع العلم أن علاقة الحريري بالسعودية لا يمكن أن تنقطع المصدر : السياسة الكويتية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر