الثلثاء في ٢٧ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 08:36 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
علوش: لا أعرف إذا كان العلولا يحمل خريطة لتفعيل '14 آذار”
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٧ شباط ٢٠١٨
 
أكد القيادي في 'تيار المستقبل” مصطفى علوش لـ”السياسة”، أن 'زيارة الموفد الملكي السعودي نزار العلولا إلى بيروت، هي استمرار لإعادة الوصل للعلاقة بين لبنان والسعودية، وهذا ما أشارت إليه الرسائل التي نقلها الموفد السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئيسين ميشال عون والحريري”، نافياً إذا ما كانت زيارة العلولا تحمل معها خريطة طريق لإعادة إحياء '14 آذار”، رغم تشجيعه لأي عمل استلحاقي في هذا الخصوص، ومستبعداً ذلك بسبب اقتراب مهل الإعلان عن المرشحين.

وقال 'ليس لدي علم إذا ما كان الموفد السعودي يحمل أفكاراً معينة تتعلق بالانتخابات النيابية، أو أن تكون لزيارته تأثير على بعض التحالفات، وبالمقابل نحن نرفض التدخل بشؤوننا الداخلية من أية جهة كانت، سيما أن السعودية هي ضد التدخل بشؤون غيرها من الدول”.
وعما إذا كانت الزيارة ستعيد المياه إلى مجاريها، بالنسبة لعلاقة الحريري بالمملكة بعد أزمة الاستقالة، قال 'بالطبع هناك بعض التساؤلات بشأن هذه النقطة، مع العلم أن علاقة الحريري بالسعودية لا يمكن أن تنقطع
المصدر : السياسة الكويتية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٧ شباط ٢٠١٨ - مجدلاني: زيارة العلولا بيروت للتأكيد أن السعودية كانت »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - الموفد السعودي في معراب: لا مانع في الحرب اذا كانت تعيد »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - تيمور جنبلاط : في السياسة النقد غير البناء عبء لا مفر »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - الزغبي : زيارة الموفد الملكي السعودي الى قصر بعبدا »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - سوريا تهدد جيسيكا عازار؟ »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - بالصورة - جنبلاط: هذا ما يحتاجه الانسان بعد التقدم في »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - كيروز: لالغاء مفعول المادة 522 بالكامل »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - وهبي : العمل جار لبلورة التحالفات »