A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبر عضو 'كتلة المستقبل” النائب عاطف مجدلاني في تصريح لـ 'السياسة”، زيارة الموفد الملكي السعودي نزار العلولا إلى لبنان ولقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية، أنها تأتي لإعادة المياه إلى مجاريها بين لبنان والسعودية، والتأكيد من قبل المملكة على أنها ما زالت تهتم بلبنان وتستمر بمساعدته في كل المحن. وبشأن حقيقة ما يشاع عن أن زيارة الموفد السعودي تأتي لإعادة دعم وتفعيل فريق '14 آذار”، قال إنه لا يعتقد أن السعودية تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وهي تسعى لأن تكون لها علاقات جيدة مع مختلف الأفرقاء اللبنانيين من دون استثناء.

وبشأن ما إذا كان للزيارة علاقة بتصويب العلاقة بين القيادات السعودية والرئيس الحريري، أشار إلى أن لا مشكلة بين الحريري والمسؤولين السعوديين وكانت هناك غيمة صيف وإنقشعت، متوقعاً زيارة الحريري إلى السعودية في وقت قريب.

وعن موعد إعلان 'تيار المستقبل” عن مرشحيه للانتخابات النيابية، أوضح أن 'الحريري يسعى لانتقاء الأنسب من بين المرشحين، وهناك بالطبع تبدل في بعض الوجوه وهذا أمر طبيعي، لأن ليس في السياسة سرمدية لأحد” المصدر : السياسة الكويتية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر