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واشنطن تطالب موسكو بفرض احترام الهدنة في سوريا
 
 
 
 
 
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٢٧ شباط ٢٠١٨
 
طالبت واشنطن موسكو بأن تستخدم "نفوذها" على النظام السوري لكي يوقف "فورا" هجومه على الغوطة الشرقية المحاصرة والتي تتعرض منذ أيام عديدة لقصف عنيف على الرغم من إصدار مجلس الأمن الدولي السبت قرارا بوقف فوري لاطلاق النار في سوريا لمدة شهر.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان إن "النظام السوري وداعميه.. يواصلون الهجوم على الغوطة الشرقية، وهي ضاحية لدمشق مكتظة بالسكان، وذلك على الرغم من النداء الذي وجهه مجلس الأمن الدولي لوقف اطلاق النار".

واضافت ان "النظام يزعم انه يحارب ارهابيين ولكنه عوضا عن ذلك يروّع مئات آلاف المدنيين بالغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي وبهجوم بري يلوح في الافق. إن استخدام النظام لغاز الكلور كسلاح لا يؤدي إلا إلى زيادة المدنيين بؤسا".

وأكدت نويرت أن "روسيا لديها النفوذ لوقف هذه العمليات العسكرية إن هي اختارت احترام التزاماتها المنصوص عليها في قرار وقف اطلاق النار الصادر عن مجلس الامن الدولي"، مشددة على أن"الولايات المتحدة تدعو الى إنهاء العمليات الهجومية فورا والسماح بصورة عاجلة لفرق الاغاثة بمعالجة الجرحى وايصال المساعدات الانسانية الى من هم في أمسّ الحاجة اليها".
المصدر : المستقبل
 
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