الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان السعودية نوهت بقيادة عون في إدارة شؤون الدولة.. والحريري يلبي دعوتها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استهل موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا زيارته الرسمية إلى بيروت أمس بسلسلة مشاورات رئاسية وسياسية تحت سقف 'الأخوة والصداقة” الجامع بين الشعبين والبلدين انطلاقاً من أرضية سعودية راسخة في 'الوقوف إلى جانب لبنان ودعم سيادته واستقلاله”، وفق ما عبرت رسالة الملك سلمان إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي نوه الموفد السعودي بقيادته الحكيمة في إدارة شؤون الدولة اللبنانية معرباً له عن تطلع المملكة إلى 'مزيد من التعاون بين البلدين في المجالات كافة”.



ورأت مصادر مطلعة لـ”المستقبل” 'أن المسؤولين السعوديين لا ينسون أن الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية بعد انتخابه كانت للمملكة، وأن القيادة السعودية تنوه بحكمته في الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، وتعتبر أن العلاقات اللبنانية – السعودية يجب أن تتعمق أكثر، خصوصاً أن للبنان دوراً وقيمة كبيرة”.



وأضافت المصادر: 'رد الرئيس عون كان بالترحيب بدعوة القيادة السعودية للرئيس الحريري، مشدداً على ضرورة تطوير العلاقات بين المملكة ولبنان، خصوصاً أن هذه العلاقات هي انعكاس للصداقة والمحبة والأخوة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والسعودي. واعتبر أن الظروف التي تمر بها الدول العربية هي ظروف إستثنائية وليست طبيعية”.



السراي



وبينما كان تأكيد من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إثر استقباله العلولا على كون 'السعودية هدفها الأساس أن يكون لبنان سيد نفسه”، واصفاً المحادثات التي أجراها مع ضيفه السعودي بـ”الممتازة” ومؤكداً عزمه تلبية الدعوة التي نقلها إليه لزيارة المملكة 'في أقرب وقت ممكن”، مع إشارته إلى أن البحث سيتناول آفاق التعاون السعودي إزاء مؤتمرات الدعم الدولية للبنان.



معراب



وإذ يستكمل الموفد السعودي اليوم مشاوراته الرئاسية في عين التينة حيث من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان العلولا قد زار مساء معراب حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لفت إلى أن النقاش تناول الوضع اللبناني وعامل الاستقرار الداخلي وأهميته، نافياً كل ما سيق بحق القوات من تخوين عقب استقالة الرئيس الحريري، ليشدد في المقابل على أن العلاقة مع رئيس الحكومة طيبة على الصعيد الشخصي وما يتم بحثه اليوم هو البرنامج السياسي الذي سيجمعنا، وأردف جعجع رداً على سؤال: 'لو لم تكن هناك نية سعودية كبيرة واضحة من أجل إعادة ترميم العلاقة اللبنانية – السعودية لما كنا لنرى الموفد السعودي في لبنان”. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر