الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان لجنة الموازنة تواصل اجتماعها.. الحريري: هناك تقدم بدراسة الموازنة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال واصلت اللجنة الوزارية اجتماعاتها برئاسة رئيس مجلس الوزرار سعد الحريري في موضوع مشروع قانون موازنة 2018 حيث ركزت في اجتماعها أمس على الارقام.



وفي حين اعترض بعض الوزراء على قرار تخفيض موازنات وزاراتهم بنسبة 20% كوزير الصحة غسان حاصباني الذي قال اذا قبل اللبنانيون بذلك عندها اقبل واذا قبل ستون بالمئة من المواطنين البقاء من دون مستشفيات عندها ساقبل بذلك ايضا.



من جهته، قال الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين 'اننا لا نستطيع أن نكمل بهذا الصرف، فالبلد بحاجة إلى إصلاحات”، مشيرا إلى أنه يجب تخفيض موازنات الوزارات، وعلينا إرسال اشارات ايجابية بالفعل وليس بالقول فقط للدول المشاركة في المؤتمرات الدولية المقبلة”



وأوضح 'أن تخفيض نسبة ٢٠٪؜ من موازنات الوزارات لن يشمل الخدمات الأساسية لهذه الوزارات بل سيطال الهدر فيها والنفقات غير الضرورية”.



وأضاف: 'هناك تقدم في دراسة الموازنة، وسنعقد جلسات متتالية للانتهاء منها قبل التاريخ الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري في الخامس من آذار المقبل نظرا لانشغال الجميع بعد هذا التاريخ بالتحضيرات للانتخابات النيابية”.



وأكد الرئيس الحريري أنه يدعم خيار تأمين الكهرباء للمواطن 24 على 24 ساعة، مشيرا إلى جلسة قريبة لمجلس الوزراء تخصص لهذا الملف.



وقال وزير المالية علي حسن خليل لـ”الجمهورية” أن العمل أصبح في مراحله الاخيرة، واللجنة ستكون قادرة على إحالة مشروع قانون الموازنة في المهلة المحددة، اي قبل 6 آذار المقبل، لكي يتمكّن المجلس النيابي من مناقشتها وإقرارها.



من جهته قال وزير الأشغال يوسف فنيانوس لـ”الجمهورية”:”لا خلاف سياسياً حول ملف البواخر ونحن لا نعمل بهذه الطريقة، هناك عجز يفوق الـ 800 مليار ليرة سيبقى حتى إذا أمنا الكهرباء للمواطن 22 ساعة او 24.



وأضاف: 'ونحن نسأل لماذا لا نترك دائرة المناقصات تقوم بعملها من دون تدخّلات ومن دون ان نضع أمامها شروطاً لأنّ مجلس الوزراء مجتمعاً هو الذي قرّر إحالة المناقصة الى دائرة المناقصات المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر