الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم فيتو روسي ضد مشروع قرار بإدانة إيران.. وأميركا: تحمون الإرهاب A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استخدمت روسيا حق الفيتو الاثنين في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بريطاني دعمته الولايات المتحدة وفرنسا ضد مشروع قرار يحظر تسليح إيران الحوثيين.



وتم بعد ذلك اعتماد قرار بالإجماع اكتفى بتجديد حظر السلاح من دون الإشارة إلى إيران.



ويمدد القرار نظام عقوبات مستهدفة متعلقا بالحرب في اليمن، حيثوأقر مجلس الأمن بالإجماع تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن.



وقد أعدت بريطانيا مسودة قرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا تسعى إلى التنديد بإيران لانتهاكها حظر السلاح المفروض على الحوثيين وشملت التزاما من المجلس باتخاذ تحرك بهذا الشأن.



وأسقطت مسودة للقرار التنديد وعبرت بدلا من ذلك عن القلق من أن خبراء من المنظمة الدولية يراقبون العقوبات أبلغوا عن انتهاك إيران لحظر الأسلحة بتقاعسها عن منع وصول صواريخ وطائرات بدون طيار إلى الحوثيين.



وحصل مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا على تأييد 11 عضوا ومعارضة عضوين، بينهما روسيا التي تتمتع بحق النقض، بينما امتنع عضوان عن التصويت.



وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا أمام المجلس 'لا يمكن أن نوافق بنتائج غير مؤكدة وأدلة تحتاج إلى تحقق ومناقشات داخل لجنة العقوبات”.



هجوم أميركي على روسيا

وبعد الفيتو الروسي، اتهمت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان روسيا بحماية 'النظام الإيراني الراعي للإرهاب”، وحذرت من مزيد من الإجراءات ضد إيران.



وقالت: 'إذا كانت روسيا ستستخدم الفيتو لمنع أي إجراء ضد سلوك إيران الخطير والمزعزع للاستقرار في المنطقة، فالولايات المتحدة وشركاؤها سيضطرون لاتخاذ إجراءات ضد إيران لا يمكن لروسيا منعها”.



كما قالت إنه 'على الرغم من الأدلة الساحقة التي قدمها فريق الخبراء المستقل في اليمن التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات إيران لحظر الأسلحة، فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار كان من شأنه أن يدعو إيران إلى مراجعة أفعالها. ولفتت إلى أن 'التقرير النهائي لفريق الخبراء أشار إلى أن إيران أخفقت في منع نقل الأسلحة الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمعدات العسكرية وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، إلى الميليشيات الحوثية في اليمن”.



وشددت على 'أن روسيا اوقفت مرارا مجلس الأمن عن العمل ضد نظام الأسد الهمجي في سوريا. واليوم، تحمي روسيا النظام الراعي للإرهاب في إيران”.



من جهته، دان نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جوناثان آلانان استهداف ميليشيات الحوثي لأهداف مدنية سعودية، معتبراً أن تلك الهجمات ستطيل من أمد النزاع في المنطقة.



وقال: 'الهجمات التي تم إطلاقها ضد إهداف مدنية في المملكة العربية السعودية هي أمر غير مقبول وتقوض إمكان تحقيق السلام وتطيل من النزاع وتعرض المدنيين للخطر”.



وشدد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة على أن إيران تنتهك القرارات الدولية بتزويدها الحوثيين بالسلاح وخاصة الصواريخ والطائرات بدون طيار، قائلاً: 'المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ من أن إيران لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع وصول وبيع وإمداد للصواريخ قصيرة المدى والطائرات بدون طيار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للمتمردين الحوثيين. وعلى ضوء هذا، فإن إيران لا تمتثل للفقرة 14 من القرار 2216″. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر