A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بدعم من طلب أمريكي قوي وتعليقات من السعودية بأنها ستواصل خفض الانتاج تماشيا مع مساع تقودها منظمة أوبك.



مصفاة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية - صورة من أرشيف رويترز.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 19 سنتا، أو 0.28 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.50 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 67.90 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.



وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 36 سنتا، أو 0.50 بالمئة، إلى 63.91 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 20 يوما عند 64.24 دولار.



وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على مكاسب مع صعود برنت حوالي 4 بالمئة في حين ارتفع الخام الأمريكي 3 بالمئة.



ولقيت الأسعار دعما من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي قال يوم السبت إن انتاج المملكة من النفط الخام في الربع الأول من هذا العام سيكون منخفضا بشكل كبير عن الحد الاقصى المحدد لها في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات، مع متوسط للصادرات يقل عن سبعة ملايين برميل يوميا.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بما يشير إلى زيادة في الطلب على الخام. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر