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فنيانوس بحث مع خير في تعويضات اضرار العاصفة الاخيرة
 
 
 
 
 
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٢٦ شباط ٢٠١٨
 
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، حيث جرى البحث في تعويضات اضرار العاصفة الاخيرة، وتحديدا في عكار والبقاع والجنوب، وسبل معالجة ما يمكن اصلاحه وبالأخص جسر الشلفة.
 
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