على هامش مشاركته في مؤتمر الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام في فيينا، أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في حديث خاص لتلفزيون المستقبل أن لبنان مصر على إستمرار الصداقة العميقة مع المملكة السعودية، وعلى تمتينها أكثر، مشدداً على أن لبنان لن يكون إلا أرضا للتلاقي وخصوصا مع محيطه العربي.



ووصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وممثلو الطوائف اللبنانية الى فيينا، للمشاركة في أعمال مؤتمر مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان.



وكان في استقبالهم في المطار السفير اللبناني ابراهيم عساف، القنصل الآنسة جان مراد، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مالك بوطانوس، رئيس الرسالة المارونية في فيينا الأب ميشال حرب، وعدد من أبناء الجالية اللبنانية ومنظمي المؤتمر.