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أعلنت المذيعة جيسيكا عازار تلقيها تهديدات أمنية، وأنه ستتوجه الى القضاء اللبناني، فيما اوضح محاميها ان التهديدات جاءت من سوريا.





وغردت عازار قائلة: "وصلني تهديد أمني وسأتوجه به الى القضاء. نحنا منا بمزرعة ودمنا منو رخيص وحريتنا ما رح نفرط فيها والدولة لازم تثبت انها دولة".



بدوره، قال الوكيل القانوني لعازار المحامي ايلي محفوض عبر حسابه في موقع "تويتر": "تتعرّض موكلتي جيسيكا عازار‬ لتهديد رخيص وقد وصلتها رسائل خلال الساعات الماضية فيها تهديد واضح لحياتها، لكن اللافت في الامر ان الرسالة من خارج الحدود وتحديداً من سوريا‬ وهذا برسم كل من ساهم بشكل مباشر او غير مباشر في حملة التحريض وفي كل الأحوال الى القضاء نتجه للحماية والعدالة".



وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري عن تضامنه مع عازار، حيث أعلنت عازار ان الحريري اتصل بها، وقالت: "شرّفني دولته اليوم باتصال يعني لي الكثير الكثير سواء في قضيتي أو بكلامه عن حقوق المرأة الذي أثبته بالأفعال قبل الأقوال... باختصار ما دام الرئيس الحريري على رأس الحكومة ما بينخاف عالحريات ولا عالبلد".



ورد اللواء جميل السيد الذي يقاضي عازار قائلاً: "إنتَ رئيس حكومة لبنان عم تزايد ضد دعوى قانونية بالقضاء فيها قدح وذمّ فينا؟! هيدا فهمك للدولة والقانون وحرية الإعلام؟! لما أذلّوك بالسعودية وقفنا معك بالمبدأ، رغم دورك المعروف مع شاهد الزور محمد زهير الصدّيق ضد بيّك وضدّنا! عذراً محمد بن سلمان، طلِعْت بتعرفو أكتر منّا"!

المصدر : المدن لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر