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اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، ان الولايات المتحدة التي تُواصل ضغوطها على كوريا الشمالية في شأن برنامجيها النووي والصاروخي، تود إجراء محادثات مع بيونغ يانغ، لكن وفقاً للشروط المناسبة.





وخلال كلمة في البيت الأبيض أمام حكام الولايات الأميركية، قال ترامب إن الصين بذلت جهداً تجاه كوريا الشمالية أكبر من أي وقت مضى، وذلك بعد طلب من الإدارة الأميركية، لكنه أوضح أن الكثير من البضائع تدخل كوريا الشمالية عبر روسيا رغم العقوبات.





واضاف ترامب معلقاً على فرص إجراء محادثات مع بيونغ يانغ: "سنرى ماذا سيحدث".





وكانت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ قد اعلنت اليوم الاثنين، انه يتعين على كوريا الشمالية الاستجابة لدعوة القوى الكبرى للتخلي عن برامجها النووية والمتعلقة بالصواريخ الباليستية والسماح بتوطيد السلام في شبه الجزيرة الكورية المقسمة.





ودعت كانغ أيضاً، خلال كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إلى استئناف الزيارات بين الأسر الكورية المنفصلة في الكوريتَيْن، بصفتها "قضية إنسانية وحقاً من حقوق الإنسان"، ولاسيما أن كثيرين من أفراد هذه الأسر في الثمانينات من أعمارهم.





بدوره، كان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، قد اعلن في وقت سابق، انه يتعين على الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تقديم تنازلات حتى يُمكن إجراء محادثات سعياً لحل الأزمة النووية، وذلك بعد يوم واحد من إبداء بيونغ يانغ استعدادها للحوار.





وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية بسبب استمرارها في برامج الأسلحة النووية والصاروخية المحظورة.

المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر