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بالصورة - جنبلاط: هذا ما يحتاجه الانسان بعد التقدم في العمر
 
 
 
 
 
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٢٦ شباط ٢٠١٨
 
غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قائلا: "كلما تقدم المرء في العمر وكلما تشعبت المشاكل الصحية المختلفة, ومنها معالجة الاسنان. لكن عندما يعالجك الدكتور جيرار طابوريان ومعه نخبة من المساعدين فانت في يد أمينة.

شكرا للدكتور جيرار طابوريان junior والتحية للدكتور جيرارطابوريان senior .والاهم هو كسب الثقة والصداقة والاضراس طبعا".


 
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