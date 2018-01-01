الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري: المحادثات مع الموفد السعودي كانت ممتازة.. وعلينا إرسال اشارات ايجابية بالفعل وليس بالقول فقط A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن المحادثات مع الموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا كانت ممتازة مشيرا إلى أنه تلقى دعوة منه لزيارة المملكة وسيلبيها في أقرب وقت ممكن. وقال في دردشة مع الصحافيين عقب اللقاء: "السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصي على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة".



وفيما يخص اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون موازنة العام 2018، قال الرئيس الحريري: "لا نستطيع أن نكمل بهذا الصرف، فالبلد بحاجة إلى إصلاحات"، مشيرا إلى أنه يجب تخفيض موازنات الوزارات، وعلينا إرسال اشارات ايجابية بالفعل وليس بالقول فقط للدول المشاركة في المؤتمرات الدولية المقبلة".



وأضاف: "هناك تقدم في دراسة الموازنة، وسنعقد جلسات متتالية للانتهاء منها قبل التاريخ الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري في الخامس من آذار المقبل نظرا لانشغال الجميع بعد هذا التاريخ بالتحضيرات للانتخابات النيابية"، موضحا أن تخفيض نسبة ٢٠٪؜ من موازنات الوزارات لن يشمل الخدمات الأساسية لهذه الوزارات بل سيطال الهدر فيها والنفقات غير الضرورية".



وأكد الرئيس الحريري أنه يدعم خيار تأمين الكهرباء للمواطن 24 على 24 ساعة، مشيرا إلى جلسة قريبة لمجلس الوزراء تخصص لهذا الملف.



أما في شأن قانون الانتخاب، قال: "برأيي لا أحد يملك بعد صورة التحالفات، فالمفاوضات جارية والأمور ستتضح تباعا. وميزة هذا القانون أنه يظهر حجم كل شخص"، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن أسماء مرشحي "تيار المستقبل" قريبا".

المصدر : LBCI لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر