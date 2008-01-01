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الاثنين في ٢٦ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:56 م
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بوتين يأمر بفتح "ممر إنساني" في الغوطة الشرقية ابتداء من الثلاثاء
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٢٦ شباط ٢٠١٨
قالت وكالات أنباء روسية إن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين أمر بفتح ممر لمساعدة المدنيين الراغبين في ترك الغوطة الشرقية على الرحيل صوب العاصمة دمشق.
وأفادت الأنباء أن الممر سيعمل خمس ساعات يوميا ابتداء من الثلاثاء على أن يتوقف القصف خلال تلك الفترة.
المصدر :
bbc
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