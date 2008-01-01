اعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا مع مجلس الأمن القومي الروسي، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.



وأوضح بيسكوف خلال تصريح صحافي، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية، حيث أعرب المشاركون عن "القلق الكبير على خلفية استمرار تصرفات الإرهابيين الاستفزازية" في المنطقة.



وأضاف المتحدث الروسي، أنه تم التأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 المتخذ في الآونة الاخيرة. وفي سياق متصل، أكد بيسكوف أن لقاءً يشمل كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجري التحضير له، من دون ذكر تفاصيل أخرى.



وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، بمعلومات حول إجراء اللقاء الثلاثي المذكور بمبادرة من أردوغان في ايار المقبل في إسطنبول.