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تويني: سلطات الاحتلال الصهيوني لا تكل عن تهجير العرب من فلسطين
 
 
 
 
 
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٢٦ شباط ٢٠١٨
 
أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، الى "ان سلطات الاحتلال الصهيوني في فلسطين لا تتعب ولا تكل عن تشجيع الغرب على مسخ الحقائق وتهجير العرب واحتلال القدس وآخرها الضغوط المستمرة على المسيحيين في كنيسة القيامة في محاولة دائمة لتثبيت خرافات مؤسسة وواقع مستجد على الارض العربية".

واعتبر تويني "ان الغرب بات غير مبال كالعادة بل مشجعا لاسرائيل وسياسة حكامها.
وتناسى الغرب المسيحي القدس ووافق على طرد المسيحيين والمسلمين منها ولم نسمع باي احتجاج سوى استعجال الولايات المتحدة لنقل سفارتها الى القدس خلال شهر أيار!".
المصدر : وطنية
 
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