الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان لاكروا التقى بري: دور "اليونيفيل" تفادي التصعيد وتعزيز الاستقرار A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، مساعد الامين العام للامم المتحدة لعلميات حفظ السلام جان بيير لاكروا وقائد قوات "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة بيرنيل كاردل.





لاكروا



وقال لاكروا بعد الزيارة :"تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري الذي اعطانا هذا الوقت زملائي وانا ، وهذا الوفد يظهر وحدة الامم المتحدة في دعمها للبنان .وكانت فرصة للبحث في عدد من القضايا، وركزت على دور قوات" اليونيفيل " في تعزيز السلام والاستقرار في لبنان ، وقلت لدولته اننا ممتنون للتعاون مع السلطات اللبنانية والجيش اللبناني،وتطرقنا الى تعزيزه في الجنوب. واتفقنا على ان دور قوات اليونيفيل في تفادي التصعيد واي حادث يساهم في ذلك هو الدور الاساسي، وأعتقد ان هذا الدور يجب ان يستمر للافضل على اسس الامم المتحدة. وقد اشرت ايضا الى دور اليونيفيل الذي تلعبه في الحوار مع الجانب الاسرائيلي وهو دور مهم للجانبين. وهذا ما يجري ايضا بشكل خاص في الوقت الراهن من خلال محاولاتنا تسهيل الحوار حول موضوع الجدار حيث يلعب الجنرال بيري دورا مهما ومفيدا في تسهيل هذا الحوار من خلال الاجتماعات العديدة التي عقدت مؤخرا".



وختم لاكروا : "كان اللقاء جيدا ومثمرا للغاية مع دولة الرئيس بري. ونحن ممتنون لهذه الروح من التعاون".



وكان الرئيس بري استقبل ظهر اليوم في عين التينة الوزير السابق فريد هيكل الخازن وعرض معه للاوضاع العامة والانتخابات النيابية وملف مستحقات محصول التفاح من قبل "إيدال ".



ثم استقبل نادي الشقيف -النبطية برئاسة رئيسه الدكتور علي وهبي الذي عبر عن تقدير النادي الكبير للدور الوطني الذي يلعبه الرئيس بري في حفظ استقرار لبنان وتعزيز مناعته وقوته .وتطرق الحديث الى عدد من القضايا التي تهم منطقة النبطية.



كما استقبل بعد الظهر النائب نقولا فتوش وشقيقه بيار، وتناول الحديث الوضع العام والانتخابات النيابية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر