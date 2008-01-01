اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه، مع الامين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، في حضور مدير سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي عمر قدوحة والمدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال المهندس طانيوس بولس.

وجرى بحث في سبل التعاون في مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي والخطة المتكاملة للنقل المشترك عبر نظام النقل السريع على المحور الشمالي لمدينة بيروت واستحداث شبكة متكاملة منظمة لإعادة إحياء قطاع النقل السككي في لبنان وربط النقاط الاساسية من بيروت الى اقصى الجنوب - بيروت اقصى الشمال - بيروت البقاع - رياق حتى الحدود السورية.

واشار فنيانوس الى "ان التحضيرات جارية لعقد مؤتمر لشؤون الخصخصة والتعاون بين القطاعين العام والخاص الاسبوع المقبل، في حضور الوزراء المعنيين في هذا المجال وذلك من اجل تحفيز مشاركة القطاعين الخاص والعام في الاستثمار.