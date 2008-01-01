قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن الدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة في مطلع الأسبوع لوقف إطلاق النار في عموم سوريا تنطبق أيضا على منطقة عفرين.



وجاء في بيان لمكتب ماكرون أن الرئيس الفرنسي أبلغ أردوغان أيضا في اتصال هاتفي، بأنه "من اللازم الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار"، مضيفا أن مراقبة فرنسا لجهود الإغاثة والأسلحة الكيماوية "شاملة ودائمة".