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هذه هي رسالة الموفد السعودي الى الرئيس عون...
 
 
 
 
 
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٢٦ شباط ٢٠١٨
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا الموفد السعودي نزار العلولا، يرافقه الوزير المفوض وليد بخاري وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد اليعقوب.

ونقل العلولا الى رئيس الجمهورية، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والقيادة السعودية تؤكد دعم المملكة للبنان وسيادته واستقراره ومتانة العلاقات اللبنانية السعودية، مع الحرص على ان تكون هذه العلاقات في أفضل احوالها.

ورد الرئيس عون مرحبا بالموفد السعودي وحمله تحياته الى خادم الحرمين الشريفين، مع التأكيد على رغبة لبنان في اقامة افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، منوها بوقوف المملكة الى جانب لبنان.

وكان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع في المنطقة، وقد وضع العلولا الرئيس عون في صورة اللقاءات التي سيجريها في لبنان.
المصدر : وطنية
 
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