الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان لاكروا من البيت الوسط: العلاقة الجيدة مع الحكومة اللبنانية تساهم في إنجاز مهمة اليونيفيل A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في بيت الوسط وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا يرافقه قائد قوات اليونيفل في جنوب لبنان الجنرال مايكل بيري والمنسقة الخاصة بالانابة للامين العام للامم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل.

بعد الاجتماع تحدث لاكروا فقال: لقد اجرينا محادثات جيدة جداً مع رئيس مجلس الوزراء، وشكرناه على العلاقة الجيدة التي تجمعنا مع الحكومة اللبنانية والتي تساهم في إنجاز مهمة اليونيفيل. وقد ذكرنا بشكل خاص التعاون مع القوات اللبنانية المسلحة وحقيقة أن هذه القوات قد عززت وجودها في جنوب لبنان وهذا أمر نرحب به.

كما اتفقنا على أن اليونيفيل تلعب دوراً وقائياً مهماً جداً، خاصة في وقت يتصاعد فيه التوتر بما في ذلك التوتر الكلامي. إن اليونيفيل موجودة في منطقة العمليات هذه، وهي تلعب دوراً مهماً جداً في منع وقوع أي حادث او حصول أي تصعيد مهما كان صغيراً. واتفقنا أيضاً على أن هذا الدور بالغ الاهمية ونأخذه على محمل الجد.

اضاف: إن اليونيفيل موجودة لإحلال السلام في لبنان وبالطبع فإن القيادة تلعب دوراً هاماً جداً في ضمان قيام اليونيفيل بعملها بطريقة جيدة وفعالة. وأبلغنا دولة الرئيس ان الآلية الثلاثية مهمة جداً، ومن خلالها يتمكن الطرفان اللبناني والإسرائيلي من إجراء نقاش بتسهيل من اليونيفيل ودعم من القيادة. هذه الالية معمول بها منذ بعض الوقت، وفي اطارها نعالج اليوم مسألة الجدار، والتي هي مسألة حساسة وتعمل اليونيفيل على تسهيل هذا النقاش على امل ان لا تساهم هذه المسالة في زيادة التوتر.





سفير باكستان

ثم استقبل الرئيس الحريري سفير باكستان في لبنان احمد افتاد وعرض معه اخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وفد جمعيات طرابلسية

كما التقى رئيس مجلس الوزراء وفدا من مسؤولي دور الايتام والعجزة وجمعيات اهلية من طرابلس وعكار في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، شكره على المساعدات التي قدمتها رئاسة الحكومة عبر الهيئة العليا للاغاثة لعدد من هذه الدور في مختلف المجالات.

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