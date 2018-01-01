A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز بيان، تعليقا على تقرير حقوق الإنسان ووضع المرأة في لبنان الصادر عن منظمة العفو الدولية، جاء فيه:

"أولا: في 24 شباط 2018، صدر تقرير منظمة العفو الدولية 2017 - 2018 عن حالة حقوق الإنسان في العالم وخصص التقرير الصفحات من 290 الى 292 للبنان.

ثانيا: ركز التقرير على اللاجئين السوريين والأزمة الإقتصادية والعاملات الأجنبيات وحرية التعبير، وأضاء على إلغاء مجلس النواب المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تسمح للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم اغتصاب بالإفلات من العقاب عن طريق الزواج من ضحاياهم.

ثالثا: دعا التقرير الى إلغاء المادتين 505 و518 من قانون العقوبات اللتين تبيحان الزواج من قاصرات تراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة بغرض الإفلات من مجامعتهن".

واكد كيروز "مواصلة النضال من أجل المزيد من التقدم في وضع المرأة اللبنانية والعمل من أجل تعديل المادتين 505 و518 لإلغاء مفعول المادة 522 بالكامل ومن كل المنظومة الجزائية اللبنانية". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر